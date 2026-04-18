Libya ve Katar Başbakanları bölgedeki gelişmelerin enerji istikrarına etkisini görüştü

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bölgesel gelişmelerin enerji piyasasının istikrarına ve tedarik zincirinin güvenliğine yansımalarını ele aldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Dibeybe'nin 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere bulunduğu Antalya'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin özellikle tedarik zinciri güvenliği ve enerji piyasalarının istikrarı üzerindeki yansımalarının ele alındığı kaydedildi.

Dibeybe'nin gerilimi azaltma çabalarına destek verilmesi ve siyasi çözümlere öncelik verilmesinin önemini vurguladığı aktarılan açıklamada, Libya Başbakanı'nın bölgesel istikrarın, ekonomik istikrara hizmet eden enerji ve ticaret akışının devamlılığının sağlanmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Dibeybe Antalya'da Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile de bir araya geldi

Başbakan Dibeybe'nin Antalya'da Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile de bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, iki halkın ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde çeşitli alanlarda ortak işbirliğini geliştirme yollarının ele aldığı aktarıldı.

Ayrıca, Libya ile Mısır arasındaki koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesinin öneminin vurgulandığı belirtildi.