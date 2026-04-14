Haberler

Libya ve İtalya içişleri bakanları yasa dışı göçle mücadelede işbirliğini güçlendirmeyi görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, İtalyan mevkidaşı Matteo Piantedosi ile Roma'da bir araya gelerek yasa dışı göçle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesini ve güvenlik konularını ele aldı.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trablusi'nin iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirmek ve karşılıklı ilgi alanlarına giren bir dizi konuyu görüşmek üzere Roma'da İtalyan mevkidaşı Piantedosi ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, güvenlik mekanizmalarının geliştirilmesi, kaçakçılık ve insan ticareti ağlarıyla mücadele, sınır güvenliğinin artırılması ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konularının ele alındığı kaydedildi.

Trablusi'nin görüşmede, Libya'nın coğrafi konumu itibarıyla yasa dışı göç olgusundan en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu ve ülkesinin yasa dışı göçle mücadelede önemli çabalar gösterdiğini ifade ettiği aktarıldı.

Piantedosi'nin de, Libya İçişleri Bakanlığının yasa dışı göç konusundaki çabalarını takdir ettiği ve iki ülke arasında işbirliğinin devam etmesinin önemini vurguladığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca, İtalya hapishanelerinde tutuklu Libyalıların hukuki ve insani durumlarının da ele alındığı ifade edildi.

Libya İçişleri Bakanı Trablusi, 7 Temmuz 2024'te yaptığı açıklamada, düzensiz göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve ülkesinde yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

