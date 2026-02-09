Haberler

Libya ile İtalya içişleri bakanları düzensiz göçle mücadele ve sınır güvenliğini görüştü

Güncelleme:
Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi ile İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Trablus'ta bir araya gelerek sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele konularında işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Trablusi ile Piantedosi ve beraberindeki İtalya heyetinin başkent Trablus'ta İçişleri Bakanlığı binasında bir araya geldiği belirtildi.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Trablusi ile Piantedosi ve beraberindeki İtalya heyetinin başkent Trablus'ta İçişleri Bakanlığı binasında bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasında sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele konularında işbirliğinin nasıl geliştirileceğinin ele alındığı aktarıldı.

Tarafların, ortak stratejik hedeflere ulaşmak için işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi ve İçişleri Bakanlıkları arasındaki mevcut koordinasyonun güçlendirilmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz 2024'te yaptığı açıklamada, düzensiz göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve ülkesinde yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
