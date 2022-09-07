Libya'nın Terhune kentinde bulunan toplu mezardan 6 ceset çıkarıldı
Güncel Haberler
Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Terhune şehrinde tespit edilen toplu mezardan kimliği belirsiz 6 cesedin çıkarıldığı açıklandı.
Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Terhune şehrinde tespit edilen toplu mezardan kimliği belirsiz 6 cesedin çıkarıldığı açıklandı.
Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu konuya dair yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, saha ekiplerinin Terhune kentinde bir toplu mezardan kimliği belirsiz 6 cesedi çıkardığı belirtilerek, çalışmaların devam ettiği ve çıkarılan cesetlerden alınacak numunelerin laboratuvara sevk edileceği kaydedildi.
Terhune kenti, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden 5 Haziran 2020'de kurtarıldı. O tarihten bu yana tespit edilen toplu mezarlardan hemen her gün cesetler çıkarılıyor.
Hafter'e bağlı "Kaniyat" milis grubu, kentteki toplu mezarların sorumlusu olarak biliniyor.