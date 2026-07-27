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Trablus'ta elektrik kesintilerini protesto eden gösteriler düzenlendi

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Libya'nın başkenti Trablus'ta bir aydır süren elektrik kesintileri protestolara yol açtı. Göstericiler yolları kapatıp sivil itaatsizlik ilan etti. Kesintiler günlük 4-10 saat arasında ve 45 derece sıcakta hayatı olumsuz etkiliyor. Başbakan elektrik şirketini sorumlu tuttu.

Libya'nın başkenti Trablus'un çeşitli bölgelerinde yaklaşık bir aydır belirli saatlerde devam eden elektrik kesintileri nedeniyle protesto gösterileri düzenlendi.

Trablus'un Cenzur bölgesinde elektrik kesintilerini protesto eden göstericiler sahil yolunu trafiğe kapattı.

Başkentin Tacura bölgesinde de göstericiler elektrik kesintilerini protesto etti.

Zaviye ed-Dehmani ve Suk el-Cuma bölgelerinde gösteri düzenleyen protestocular sivil itaatsizlik ilan ettiklerini açıkladı.

Suk el-Cuma'da dün gece de göstericiler protesto düzenlemişti.

Libya genelinde çeşitli kentlerde yaklaşık bir aydır günlük 4 ile 10 saat arasında elektrik kesintileri yaşanıyor.

Sıcaklıkların 45 dereceye kadar ulaştığı ülkede elektrik kesintileri günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülke genelindeki elektrik kesintilerinden Libya Genel Elektrik Şirketini sorumlu tutmuştu.

Dibeybe, şirketi denetim ve hesap verebilirliği reddeden bir yönetime teslim etmeyeceklerini vurgulayarak sorumlular hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA
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