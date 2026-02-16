Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Libya Heyetini Taşıyan Uçak Kazasına İlişkin Soruşturma Sürüyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Aralık 2025'te düşen uçağa ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve Libya Başsavcılığı ile iş birliği yapıldığını açıkladı. Kaza kırım raporu henüz alınmadı.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Aralık 2025'te Libya Genelkurmay Başkanı ile beraberindeki heyeti taşıyan Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra radarlardan kaybolarak Haymana'da düşen uçağa ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Libya Başsavcılığı'nda görevli 1 savcı ve 2 savcı yardımcısıyla toplantı gerçekleştirildiği, uluslararası anlaşmalar ve ikili ilişkiler çerçevesinde bilgi paylaşımında bulunulduğu ve soruşturmalarda gelinen aşamaların karşılıklı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, kaza kırım raporunun henüz soruşturma dosyasına sunulmadığı kaydedilerek, soruşturma işlemlerinin çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

