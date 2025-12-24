Libya Heyetini Taşıyan Uçak Düştü... Arama-Kurtarma Ekipleri Uçağın Düştüğü Yerde Çalışmalarını Sürdürüyor

(ANKARA) - Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra Haymana'da düştüğü alanda arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak Köyü'nün yaklaşık 2 kilometre güneyindeki alana jandarma, polis, AFAD, Ankara İtfaiyesi ve sağlık ekipleri geldi. Arazinin çamur olması nedeniyle ekipler Kesikkavak Köyü'nden kaza yerine kadar yaya olarak ulaştı.

Ekipler uçağın enkazının bulunduğu alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin de çalışmaları takip etmek üzere, gazetecilerin de bulunduğu Kesikkavak Köyü yakınlarına geldi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir Kesikkavak Köyü sakini, evde haberleri izlediği sırada uçağın düşme sesini duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Herhalde deprem oldu, dedim. Arkada kötü bir yer vardı, ora mı yıkıldı, dedim. Yağmur da yağıyordu. İçim rahat etmedi. Sonra haberleri görünce, 'Eyvah, bu yakınlara düşmüş olabilir' dedim. Hemen jandarmayı aradım, 2-3 sefer aradım. Jandarma da geldi. İşte enkazı bulmuşlar."