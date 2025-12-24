Haberler

Libya Heyetini Taşıyan Uçak Düştü... Arama-Kurtarma Ekipleri Uçağın Düştüğü Yerde Çalışmalarını Sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu bir uçağın, Ankara'nın Haymana ilçesinde düştüğü belirtildi. Arama kurtarma ekipleri, uçağın enkazının bulunduğu alanda çalışmalarını sürdürüyor.

(ANKARA) - Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra Haymana'da düştüğü alanda arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak Köyü'nün yaklaşık 2 kilometre güneyindeki alana jandarma, polis, AFAD, Ankara İtfaiyesi ve sağlık ekipleri geldi. Arazinin çamur olması nedeniyle ekipler Kesikkavak Köyü'nden kaza yerine kadar yaya olarak ulaştı.

Ekipler uçağın enkazının bulunduğu alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin de çalışmaları takip etmek üzere, gazetecilerin de bulunduğu Kesikkavak Köyü yakınlarına geldi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir Kesikkavak Köyü sakini, evde haberleri izlediği sırada uçağın düşme sesini duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Herhalde deprem oldu, dedim. Arkada kötü bir yer vardı, ora mı yıkıldı, dedim. Yağmur da yağıyordu. İçim rahat etmedi. Sonra haberleri görünce, 'Eyvah, bu yakınlara düşmüş olabilir' dedim. Hemen jandarmayı aradım, 2-3 sefer aradım. Jandarma da geldi. İşte enkazı bulmuşlar."

Kaynak: ANKA / Güncel
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Uçaktakiler hayatını kaybetti

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! İşte enkazdan görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Fenerbahçe, Musaba ile anlaşmaya vardı! 3.5 yıllık imza

Fenerbahçe anlaşmaya vardı! 3.5 yıllık imza atılıyor
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil
Emre Mor'dan sürpriz paylaşım: Geliyorum Fenerbahçe

Yıldız isimden sürpriz paylaşım: Geliyorum Fenerbahçe
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

İmamoğlu'nu kahredecek görüntü