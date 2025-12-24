Haberler

Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor

Güncelleme:
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile birlikte 4 kişi ve 3 mürettebatın bulunduğu özel jet, Ankara'nın Haymana ilçesinde düştü. Uçağın enkazında arama kurtarma çalışmaları hızla sürüyor.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazında arama tarama faaliyeti sabahın ilk ışıklarıyla yoğunlaştı.

Esenboğa Havalimanı'ndan dün akşam havalandıktan sonra hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı "acil durum" bildiren ve "acil iniş" talebinde bulunan Falcon 50 tipi jet, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde boş araziye düştü.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu uçağın enkazına ulaşıldı. Gece boyunca yoğun yağış ve sise rağmen devam eden arama tarama faaliyeti, günün ilk ışıklarıyla hızlandı.

Uçağın düştüğü alanı güvenlik çemberine alan jandarma ekipleri, sivillerin bölgeye geçişine izin vermiyor. Alanın balçık oluşu nedeniyle bölgeye paletli ambulanslar sevk edildi.

Yetkililer, AFAD tarafından kurulan mobil koordinasyon merkezinden çalışmaları takip ediyor.

Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmayla ilgili görevlendirilen 4 cumhuriyet savcısı da çalışmalara katılıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da uçağın düştüğü alanda incelemede bulunması bekleniyor.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
