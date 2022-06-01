Libya'dan tahliye edilen 132 göçmen, Ruanda'ya gönderildi - Haberler

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Libya'dan tahliye edilen 132 göçmen, Ruanda'ya gönderildi

AA - Güncel
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Libya'dan tahliye edilen 132 göçmen, Ruanda'ya gönderildi

Avrupa'ya yasa dışı yollarla göç etmek isterken Libya'da mahsur kalan 132 kişinin Ruanda'ya gönderildiği bildirildi.

Avrupa'ya yasa dışı yollarla göç etmek isterken Libya'da mahsur kalan 132 kişinin Ruanda'ya gönderildiği bildirildi.

Ruanda basınındaki haberlere göre, göçmenler, başkentte bulunan Kigali Uluslararası Havalimanında yetkililere teslim edildi.

Göçmenler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı (MINEMA) yetkililerince karşılandı.

Libya'dan iade edilen göçmenler arasında 74 Eritreli, 45 Sudanlı, 5 Etiyopyalı, 4 Somalili ve 4 Güney Sudan vatandaşı bulunuyor.

UNHCR iş birliğinde Ruanda'ya gelen 9'uncu göçmen grubu, çoğunlukla gençlerden oluşuyor.

MINEMA'dan yapılan açıklamaya göre, gelen grup, halihazırda 325 mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yapan Gahora Transit Merkezi'nde konaklayacak.

Ruanda, Afrikalı mültecilere ev sahipliği yapma taahhüdünde bulunmuştu. Ülkedeki mülteciler eğitim, sağlık ve çalışma haklarına sahip.

AA / Güncel

Göçmen Ruanda Libya GÖÇ Güncel Haberler

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