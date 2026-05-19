Libya'nın doğusundaki hükümet, Sumud konvoyundaki aktivistlerin geçişine izin vermeyeceğini yineledi

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı hükümet, Gazze'deki ablukayı kırmak için karadan yola çıkan Küresel Sumud Filosu konvoyundaki aktivistlerden Libyalılar dışındakilerin geçişine izin verilmeyeceğini tekrarladı.

Bingazi'deki hükümetin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistin halkıyla tam dayanışma içinde ve Libya Kızılayı aracılığıyla Gazze'ye insani yardım göndermeye hazır olunduğu belirtildi.

Sadece Libya ve Mısır vatandaşlarının Mısır kara sınırından geçişine izin verildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İki kardeş ülke (Libya ve Mısır) arasındaki düzenleyici yasalar ve kurallar uyarınca, kara sınır kapısından Libya veya Mısır uyruklular dışındaki hiçbir ülke vatandaşının geçişine izin verilmeyeceğini kesin bir dille vurgulamak isteriz. Bu durum, yoruma kapalı, egemen ve düzenleyiciyle ilgili bir karardır."

Sirte yakınlarında 3 gündür bekleyen Sumud konvoyundaki aktivistler bugün bir heyet oluşturduklarını ve bu heyetin Libya'nın doğusundaki yetkililerle görüşmek için Sirte girişindeki kontrol noktasına doğru yola çıkacağını duyurmuştu.

Bingazi'deki hükümetin Dışişleri Bakanlığı, bu açıklamasıyla konvoydaki yabancı aktivistlerin geçişine müsaade etmeyeceğini yeniden teyit etti.

Bingazi hükümeti 14 Mayıs'ta da aynı yönde bir açıklama yapmış ve yabancı aktivistlerin geçişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Küresel Sumud Filosu konvoyu, 15 Mayıs'ta Trablus yakınlarındaki kalkış noktasından Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım götürmek için hareket etmiş 16 Mayıs gece saatlerinde şu an Sirte yakınlarında kamp yaptığı noktaya ulaşmıştı.

Sirte yakınlarında 3 gündür bekleyen konvoyda Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden yaklaşık 350 aktivist yer alıyor.

Konvoyda ayrıca Gazze'ye ulaştırılmak üzere 20 konteyner mobil ev, insani yardım malzemesi ve tıbbi malzeme ile 5 ambulans bulunuyor.