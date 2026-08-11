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Zaviye Petrol Kompleksi'ne 3 Günde 5. İHA Saldırısı

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Libya'nın Trablus batısındaki Zaviye Petrol Kompleksi'ne son 3 günde 5'inci kez kamikaze İHA saldırısı düzenlendi. Saldırılarda dizel tankları hasar gördü, yangınlar kontrol altına alındı. Kurum, yakıt tedarikinde aksaklık olmadığını belirtti ve acil durum ilan etti.

Libya'nın başkenti Trablus'un batısındaki Zaviye Petrol Kompleksine yönelik kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile yeni 2 saldırı daha düzenlendi.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamada, son 3 günde Zaviye'deki petrol tesislerine yönelik saldırı sayısının 5'e yükseldiği belirtildi.

Son saldırının kısa süre önce bir dizel tankına patlayıcı yüklü İHA ile gerçekleştirildiği, tankta hasar meydana geldiği, çıkan yangının ise hızla kontrol altına alındığı kaydedildi.

Sabahın erken saatlerinde ise yine Zaviye Petrol Kompleksi'ndeki bir başka dizel tankına İHA ile saldırı düzenlendiği, tankta çıkan yangının ise kısa sürede kontrol altına alındığı aktarıldı.

Açıklamada ülkedeki yakıt tedarik sürecinde her hangi bir aksaklık yaşanmadığı ve vatandaşların yakıt istasyonlarında kalabalık kuyruklar oluşturmaması çağrısı da bulunuldu.

Zaviye Petrol Kompleksindeki yangın devam ediyor

Dün akşam saatlerinde de Zaviye'deki petrol tesislerine dronlu saldırı düzenlenmiş ve bir dizel tankerinde yangın çıkmıştı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, Zaviye'deki petrol tesislerine yönelik tekrar eden saldırlar nedeniyle bölgede acil durum ilan edildiğini, saldırıların devam etmesi durumunda Kurumun, Zaviye Petrol Rafinerisinde mücbir sebep ilan etmek ve rafinerideki faaliyetleri tamamen durdurmak zorunda kalacağı belirtilmişti.

Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı Brega Petrol Şirketinden saldırı sonrası yapılan açıklamada da, bölgedeki silahlı gruplara çatışmaları acilen durdurmaları ve taraflara petrol tesislerinden uzak durmaları uyarısı yapılmıştı.

Zaviye kentinde son dönemde silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların bazen petrol sahaları ve rafineriler çevresinde gerçekleşmesi nedeniyle bu sahaların bir kısmında mücbir sebep ilan edilerek üretim durduruluyor.

Kaynak: AA
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Haberler.com
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