Libya'da Seçimlerin Gerçekleşmesi İçin Diyalog Turları Başladı

Libya Ulusal Birlik Başbakanı Abdulhamid Dibeyebe, BM Libya Destek Misyonu Başkanı Hanna Tetteh ile seçimlerin gerçekleştirilmesi için gerekli adımları görüştü. Seçim kanunlarındaki anlaşmazlıkların çözülmesi hedefleniyor.

Libya Ulusal Birlik Başbakanı Abdulhamid Dibeyebe ile Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Hanna Tetteh, ülkede uzun zamandır yapılamayan seçimlerin nasıl gerçekleşeceğini ele aldı.

UNSMIL'dan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Dibeybe'nin başkent Trablus'taki ofisinde Tetteh'i kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, Libya'da seçimlerin yapılmasının önündeki en büyük engelin seçim kanunlarındaki anlaşmazlığın giderilmesine yönelik UNSMIL'ın sürdürdüğü diyalog turlarının ele alındığı kaydedildi.

Tetteh'in Dibeybe'ye, BM himayesindeki diyalog turlarının "seçimlerin yapılması için elverişli bir ortam ve ülke için ortak bir vizyon oluşturmayı ve uzun süredir devam eden çatışmanın temel nedenlerini ele almayı" hedeflediğini aktardığı ifade edildi.

Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada da Dibeybe'nin görüşmede ülkesinde meşruiyeti yeniden tesis etmenin en iyi yolunun geçiş aşamalarını sonlandırarak doğrudan seçimlere gitmek olduğunu vurguladığı kaydedildi.

Ağustos ayında Tetteh, BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği bir brifingde, Libya krizini çözmek için bir "yol haritası" açıklamıştı.

UNSMIL'in belirlediği yol haritasında, kapsamlı diyalogların yapılması ve Libya'da seçimlerinin en fazla 18 ay içinde gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
