Libya'da protestocular kamu binalarının önüne döktükleri molozları kaldıracaklarını açıkladı

Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintilerini protesto eden göstericiler gerginliğin daha da tırmanmaması için kamu binalarının önüne döktükleri molozları kaldıracağını açıkladı.

Başkentte protestoların başını çeken Suk el-Cuma hareketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kamu kurumlarının kapanmasından olumsuz etkilenen vatandaşların taleplerine yanıt verildiği belirtildi.

Ülkenin içinde bulunduğu zor durumun dikkate alındığına işaret edilen açıklamada, "Halkın iradesine ve kamu yararına cevap olarak, son iki gündür kapalı olan kurumları yeniden açmaya karar verdik." ifadeleri kullanıldı.

Libya genelinde çeşitli kentlerde yaklaşık bir buçuk aydır günlük 4 ila 10 saat arasında elektrik kesintileri yaşanıyor.

Başta Trablus olmak üzere birçok kentte tekrar eden elektrik kesintileri nedeniyle protestolar düzenlenmiş, göstericiler bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarının önüne kamyonlarla moloz yığınları dökerek sivil itaatsizlik ilan ettiklerini açıklamışlardı.

Sıcaklıkların 45 dereceye kadar ulaştığı ülkede elektrik kesintileri günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülke genelindeki elektrik kesintilerinden Libya Genel Elektrik Şirketini sorumlu tutmuştu.

Dibeybe, şirketi denetim ve hesap verebilirliği reddeden bir yönetime teslim etmeyeceklerini vurgulayarak sorumlular hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA