Libya'da Kadınların Güçlendirilmesine Yönelik İşbirliği

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Libya Koordinatörü Dr. Ahmet Yusuf Özdemir, Libya Kadın İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Huriye Tormal'i ziyaret etti.

Libya Kadın İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tormal, Özdemir'i bakanlığın Trablus'taki binasında kabul etti.

Görüşmede Libyalı kadınların, toplumdaki rolünün güçlendirilmesine yönelik kültürel ve sanatsal faaliyetlerin desteklenmesi ve kültürel işbirliği yolları ele alındı.

Bakan Tormal, YEE Türk Kültür Merkezinin, Libya'daki kültürel girişimleri destekleme ve iki ülke arasındaki kültürel alışverişi güçlendirmedeki rolüne övgüde bulundu.

Özdemir ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, YEE merkezinin Libyalı kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesine yönelik kültürel faaliyetler düzenleyeceğini kaydetti.