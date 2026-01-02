Libya'nın Batısında İha Saldırısı: 2 Ölü, 2 Yaralı

TRABLUS, 2 Ocak (Xinhua) -- Libya'nın başkenti Trablus'un yaklaşık 80 kilometre batısındaki Aceylat kentinde devriye görevi yürüten güvenlik güçlerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında iki kişi hayatını kaybetti.

Libya İçişleri Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Direktörlüğü Destek Gücü'nden perşembe günü yapılan açıklamada saldırının çarşamba gecesi ile perşembe sabahı arasında yasadışı göçe hazırlanan bir tekneye ilişkin ihbar üzerine harekete geçildiği sırada gerçekleştiği belirtildi.

Devriyenin "denizden tekneyi çekmeye çalıştığı esnada İHA'nın hedefi olduğu, saldırı sonucu 2 kişinin çeşitli derecelerde yaralandığı, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği" ifade edildi.

İHA'nın kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmazken, savcılığın olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

2011 yılında NATO destekli ayaklanma sonucu Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana uzun süreli siyasi istikrarsızlık yaşayan Libya'da yasadışı göçte büyük artış görüldü.