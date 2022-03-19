Libya'da "Aşur Klasik" vücut geliştirme şampiyonası
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"Aşur Klasik" vücut geliştirme şampiyonasından detaylar "Aşur Klasik" vücut geliştirme şampiyonası organizatörü Muhammed Aşur ile röportaj Libyalı sporcu Sened Muhammed Haddad ile röportaj Türk sporcu Sercan Kaya ile röportaj TRABLUS - Libya'nın başkenti Trablus'ta "Aşur Klasik" vücut...
"Aşur Klasik" vücut geliştirme şampiyonasından detaylar
"Aşur Klasik" vücut geliştirme şampiyonası organizatörü Muhammed Aşur ile röportaj
Libyalı sporcu Sened Muhammed Haddad ile röportaj
Türk sporcu Sercan Kaya ile röportaj
TRABLUS - Libya'nın başkenti Trablus'ta "Aşur Klasik" vücut geliştirme şampiyonası düzenlendi. Türkiye, İran, Mısır, Kuveyt, Cezayir, Fas ve Tunus'tan çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada yarışmacılar, dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi.