Libya'da "Aşur Klasik" vücut geliştirme şampiyonası - Haberler

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Libya'da "Aşur Klasik" vücut geliştirme şampiyonası

AA - Güncel
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"Aşur Klasik" vücut geliştirme şampiyonasından detaylar "Aşur Klasik" vücut geliştirme şampiyonası organizatörü Muhammed Aşur ile röportaj Libyalı sporcu Sened Muhammed Haddad ile röportaj Türk sporcu Sercan Kaya ile röportaj TRABLUS - Libya'nın başkenti Trablus'ta "Aşur Klasik" vücut...

"Aşur Klasik" vücut geliştirme şampiyonasından detaylar

"Aşur Klasik" vücut geliştirme şampiyonası organizatörü Muhammed Aşur ile röportaj

Libyalı sporcu Sened Muhammed Haddad ile röportaj

Türk sporcu Sercan Kaya ile röportaj

TRABLUS - Libya'nın başkenti Trablus'ta "Aşur Klasik" vücut geliştirme şampiyonası düzenlendi. Türkiye, İran, Mısır, Kuveyt, Cezayir, Fas ve Tunus'tan çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada yarışmacılar, dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi.

Libya'da Aşur Klasik vücut geliştirme şampiyonası

Libya'da Aşur Klasik vücut geliştirme şampiyonası

Libya'da Aşur Klasik vücut geliştirme şampiyonası

AA / Güncel

Sercan Kaya, Röportaj, Libya, Türk, Güncel, Haberler

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