Libya'da askeri eğitim esnasında 3 kişi hayatını kaybetti - Haberler

Libya'da askeri eğitim esnasında 3 kişi hayatını kaybetti
AA - Ebu Bekir Aşkın - Güncel
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Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Tarhuna bölgesinde gerçekleştirilen askeri eğitim sırasında 3 kişi yaşamını yitirdi.
Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Tarhuna bölgesinde gerçekleştirilen askeri eğitim sırasında 3 kişi yaşamını yitirdi.
Ean Libya adlı internet sitesinin haberine göre, Radag Terör ve Suçlarla Mücadele Timi'nin Tarhuna'da gerçek mühimmatlarla yaptığı eğitim sırasında 3 asker hayatını kaybetti.
Haberde, hayatını kaybedenlerin isimleri Hüsam Ali Muhammed Breykat, Abdulsalim Salih ve Hamdi Seyid Ömer olarak açıklandı.
Öte yandan konuya dair resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
AA / Ebu Bekir Aşkın - Güncel