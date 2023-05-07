Libya'da 49. Trablus Uluslararası Fuarı başladı

Libya'nın başkentinde düzenlenen 49. Trablus Uluslararası Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Libya Fuar Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, başkentteki Uluslararası Fuar Alanında 7-13 Mayıs tarihleri arasında devam edecek ticaret fuarına yerli ve yabancı 300 firma katılıyor.

Farklı ülkelerden 150 uluslararası şirket ve ekonomi kurumunun bulunduğu fuarda, Türkiye'den de 8 şirket yer alıyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya şubesinden bir heyet de fuar kapsamında Libya'yı ziyaret edecek. MÜSİAD heyetinin Libya'da ikili görüşmeler yapacağı ve iş çevreleriyle bir araya geleceği belirtildi.

Afrika ve Arap dünyasının en eski fuarı olarak bilinen Trablus Uluslararası Fuarı, ilk kez 1927 yılında başkentteki Gazele Meydanı'nda düzenlenmişti.