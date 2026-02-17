Libya Başbakanı Dibeybe, 17 Şubat Devrimi'nin anısına 100 milyon fidan kampanyası başlattı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede 42 yıllık Muammer Kaddafi yönetiminin son bulduğu 17 Şubat Devrimi'nin yıldönümü münasebetiyle 100 milyon fidan kampanyası başlattı.

Başbakan Dibyebe, Libya'da çölleşmenin önlenmesine yönelik başlatılan ülke genelini kapsayan 100 milyon fidan kampanyasının ilk fidanını başkent Trablus'ta toprakla buluşturdu.

Dibeybe'nin "Yeşil Libya" girişimi çerçevesinde Trablus'un Suk es-Sülase bölgesinde başlattığı izci gruplar eşlik etti.

Başbakan Dibeybe, sosyal medya hesabından "Yeşil Libya" girişimine ilişkin yaptığı açıklamada, "17 Şubat'ın anısını sadece sözlerle değil, toprağa uzanan ve göğe yükselen eylemlerle yeniden canlandırıyoruz. Bugün, Trablus'ta ilk ağacı diktim." ifadelerini kullandı.

"17 Şubat, ulusun hafızasında asla geçici bir gün olmadı, aksine Libyalıların kalplerinde kök salan özgürlük tohumuydu. Bugün, bu verimli toprağa başka tohumlar ekiyoruz." diyen Dibeybe, bugünü "sadece sloganlarla değil eylemlerle yaşatmanın gerekli olduğuna" vurgu yaptı."