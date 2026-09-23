Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, seçim güvenliği komitesi kurulduğunu duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkesinde uzlaşıyı destekleyecek, siyasi sürecin ilerlemesi ve seçimler için güvenli bir ortam hazırlayacak "Ulusal Gerilim Azaltma ve Güven İnşası Komitesinin" kurulduğunu söyledi.

Menfi, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap etti.

Yerel ve ulusal girişimlere dayanan yeni bir mekanizmayı hayata geçirdiklerini belirten Menfi, "Çatışmaları önlemeyi, uzlaşmayı desteklemeyi, siyasi süreç ve seçimler için güvenli bir ortam yaratmayı amaçlayan 'Ulusal Gerilim Azaltma ve Güven İnşası Komitesinin' kurulduğunu duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Komitenin yapısı, üyeleri veya çalışma mekanizmasına ilişkin detay vermeyen Menfi, tüm Libyalı tarafları bu yapıya katılmaya çağırdı.

Menfi, Libya'nın uzun yıllar süren bölünmenin ardından artık kriz yönetimine değil, bunu sonlandıracak bir iradeye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Hedeflerinin "üniter ve egemen bir devlet" kurmak olduğunu kaydeden Menfi, bunun yolunun anayasal ve yasal mekanizmalar ile hür ve adil seçimlerden geçtiğini aktardı.

Bölünmüşlüğü bitirmeyi hedefleyen her ülkenin çabasını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Menfi, BM'nin siyasi süreçteki kolaylaştırıcı rolünü takdir ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA