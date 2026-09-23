Haberler

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, seçim güvenliği komitesi kurulduğunu duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkede uzlaşı ve seçimler için güvenli ortam hazırlayacak 'Ulusal Gerilim Azaltma ve Güven İnşası Komitesi'nin kurulduğunu duyurdu. Menfi, tüm Libyalı tarafları bu yapıya katılmaya çağırdı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkesinde uzlaşıyı destekleyecek, siyasi sürecin ilerlemesi ve seçimler için güvenli bir ortam hazırlayacak "Ulusal Gerilim Azaltma ve Güven İnşası Komitesinin" kurulduğunu söyledi.

Menfi, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap etti.

Yerel ve ulusal girişimlere dayanan yeni bir mekanizmayı hayata geçirdiklerini belirten Menfi, "Çatışmaları önlemeyi, uzlaşmayı desteklemeyi, siyasi süreç ve seçimler için güvenli bir ortam yaratmayı amaçlayan 'Ulusal Gerilim Azaltma ve Güven İnşası Komitesinin' kurulduğunu duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Komitenin yapısı, üyeleri veya çalışma mekanizmasına ilişkin detay vermeyen Menfi, tüm Libyalı tarafları bu yapıya katılmaya çağırdı.

Menfi, Libya'nın uzun yıllar süren bölünmenin ardından artık kriz yönetimine değil, bunu sonlandıracak bir iradeye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Hedeflerinin "üniter ve egemen bir devlet" kurmak olduğunu kaydeden Menfi, bunun yolunun anayasal ve yasal mekanizmalar ile hür ve adil seçimlerden geçtiğini aktardı.

Bölünmüşlüğü bitirmeyi hedefleyen her ülkenin çabasını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Menfi, BM'nin siyasi süreçteki kolaylaştırıcı rolünü takdir ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
Bandırma’da yürek yakan kaza! Anne, kızı ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti

Bu araçtan kimse sağ çıkamadı! Doğmamış bebek de kurbanlar arasında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karaman'da karı koca evde ölü bulundu! Kimyasal madde kokusu alınınca 11 katlı site boşaltıldı

Karı koca evde ölü bulundu! O koku fark edilince site boşaltıldı
İzmit'te kocasını öldüren kadına müebbet istendi! 4 yaşındaki kızı gözyaşlarını silip teselli etti

Annesine müebbet istendi! 4 yaşındaki kızından kahreden teselli
Sayıştay Sinop Belediyesi'ne 'zimmet' yazdı: Para tahsil edildi, idarenin kayıtlarına hiç girmedi

Belediye personeli zimmetine para geçirmiş!
Ankara'da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçecek

Mansur Yavaş'ın ardından yaprak dökümü: AK Parti'ye geçecekler
Ödül gecesinde fenalaşan Şerif Sezer'den haber var! Kızı son durumunu açıkladı

Ödül gecesinde fenalaşan Şerif Sezer'den haber var! Kızı son durumunu açıkladı
Peş peşe istifalar sonrası Ankara'da harita değişti! İşte son durum

Peş peşe istifalar sonrası Ankara'da harita değişti! İşte son durum
Çorum'da okul yıkımında insana ait kafatası ve kemik bulundu

Tüyler ürperten olay! Okul alanındaki çalışmada ortaya çıktı