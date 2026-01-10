Haberler

Libya Başbakanı Dibeybe'nin geçirdiği tıbbi müdahalenin ardından durumunun iyi olduğu bildirildi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesindeki bir sağlık kuruluşunda geçirdiği tıbbi müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Hükümet, basit bir tıbbi müdahale geçiren Dibeybe'nin görevine olan bağlılığını vurguladığını bildirdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Başbakan Dibeybe'nin sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Dibeybe'nin ulusal bir sağlık kuruluşunda basit bir tıbbi müdahale geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Başbakan Dibeybe'nin sağlık kuruluşunda kendisiyle ilgilenen sağlık personeli ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan herkese teşekkür ettiği, görevine olan bağlılığını teyit ettiği aktarıldı.

Dibeybe'nin hastalığı ve geçirdiği tıbbi müdahale hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Öte yandan, Ulusal Birlik Hükümetinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Dibeybe'nin yurt dışında bir hastaneye nakledildiği yönündeki haberler yalanlandı.

