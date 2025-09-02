Liberman: Belçika'nın Filistin'i Tanıması Netanyahu'nun Başarısızlığı

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Belçika'nın Filistin Devletini tanıma kararının Başbakan Netanyahu'nun siyasi başarısızlığının bir sonucu olduğunu belirtti. Netanyahu yönetiminden henüz bir yanıt gelmedi.

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Belçika'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararının Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "siyasi başarısızlığının" sonucu olduğunu söyledi.

Belçika'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını duyurmasına ilişkin Netanyahu yönetiminden henüz bir değerlendirme gelmedi.

Öte yandan İsrailli muhalif lider Liberman, Belçika'nın kararı nedeniyle Netanyahu'yu eleştirdi.

Liberman, Belçika'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararının Netanyahu'nun "siyasi başarısızlığının sonucu" olduğu yorumunda bulundu.

İsrail Evimiz Partisi lideri, "Netanyahu'nun siyasi arenayı yönetememesi nedeniyle, gözlerimizin önünde bir Filistin Devleti kuruluyor." ifadesini kullandı.

Belçika, Filistin'i tanıma kararı almıştı. Belçika federal hükümeti, İsrail'e yaptırımlar ve Filistin Devleti'ni tanıma konusunda düzenlediği olağanüstü kabine toplantısı sonucunda karara vardığını duyurmuştu.

