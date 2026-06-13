Bilecik'te nüfus cüzdanını evde unutan öğrenci sınava polis motosikletiyle yetiştirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde nüfus cüzdanını evde unutan öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava polis ekiplerince yetiştirildi.

Bozüyük ilçesinde sınava girecek bir öğrencinin kimliğini evde unutması üzerine, okul önünde görev yapan motorize ekiplerden yardım istendi.

İlçeye bağlı bir köyde yaşadığı için sınava yetişme imkanı olmayan öğrenci, motosikletli polisle İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürüldü.

Motorize ekip, burada geçici kimlik belgesi çıkarılan öğrenciyi sınava gireceği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine zamanında yetiştirdi.