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LGS kapsamındaki merkezi sınav giriş bilgileri, erişime açıldı

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MEB, 13 Haziran 2026'da yapılacak LGS merkezi sınavına ilişkin giriş bilgilerini e-Okul üzerinden erişime açtı. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 3 Haziran'dan itibaren okullardan teslim alınabilecek.

MİLLİ Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında 13 Haziran 2026 tarihinde yapılacak 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav' giriş bilgileri erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere 'e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi' üzerinden ulaşılabilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlüklerince alınarak onaylı şekilde öğrencilere teslim edilecek. Mücbir sebepler nedeniyle farklı illerde sınava girmesi gereken öğrenciler için başvurular, 8 Haziran 2026 tarihine kadar ilgili milli eğitim müdürlüklerince kabul edilecek. Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin sınav tedbirleri de sınav giriş belgelerinde yer alacak. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav giriş yeri bilgilerine 'e-okul.meb.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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