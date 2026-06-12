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LGS öncesi okullarda hazırlıklar tamamlandı

LGS öncesi okullarda hazırlıklar tamamlandı
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LGS merkezi sınavı öncesinde sınav merkezlerinde temizlik ve düzenlemeler yapıldı. Öğrencilere beslenme paketleri hazırlanırken, yapay zeka destekli kameralarla güvenlik artırıldı. Sınav iki oturum halinde yapılacak, sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak.

LİSELERE Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde sınav merkezlerinde hazırlıklar tamamlandı.

Lgs sınavının yapılacağı sınav merkezlerinden biri olan Ankara Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'nde, öğrencilerin sınava rahat ve güvenli bir ortamda girebilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı. Sınav salonları ve ortak kullanım alanları temizlenirken; öğrenciler için sınıflardaki masalara su ile kuru meyveli yulaf bar, ceviz ve kuru üzümden oluşan beslenme paketleri yerleştirildi. Görevliler, sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması için son kontrollerini gerçekleştirdi.

SONUÇLAR 10 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre; bu yıl LGS merkezi sınavına 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. İki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu saat 11.30'da başlayacak. Öğrenciler, sözel ve sayısal alanlardan oluşan toplam 90 soruyu yanıtlayacak. Öte yandan sınav güvenliğinin artırılması amacıyla sınav binalarında yapay zeka destekli kamera sistemleri de kullanılacak. LGS sonuçları, 10 Temmuz'da açıklanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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