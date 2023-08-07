LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığının, "www.meb.gov.tr" internet sitesinden açıklandığı duyuruldu.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel