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LGS süreci, Sınav Koordinasyon Merkezi'nden anlık takip edildi

LGS süreci, Sınav Koordinasyon Merkezi'nden anlık takip edildi
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Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınavın ülke genelinde ve yurt dışında sorunsuz bir şekilde tamamlandığını açıkladı. Sınav, 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi ve süreç Sınav Koordinasyon Merkezi'nden anlık olarak izlendi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav süreci, Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci başkanlığında oluşturulan Sınav Koordinasyon Merkezi'nden anlık olarak izlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2026 Yılı LGS kapsamında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav, ülke genelinde ve yurt dışında sorunsuz bir şekilde tamamlandı. 8'inci sınıf düzeyinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin başvurduğu, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salonda, yurt dışında ise 8 ülkede, 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirilen sınava ilişkin süreç, bakanlıkça oluşturulan Sınav Koordinasyon Merkezi'nden anlık olarak takip edildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci başkanlığında ilgili genel müdürler, daire başkanları ve milli eğitim uzmanlarının yer aldığı Sınav Koordinasyon Merkezi'nde, sınavın sevk ve idaresi ile ilgili süreç dakika dakika izlendi. Bu kapsamda güvenlik kameralarından okullar ve sınıflardaki sınav süreci canlı olarak takip edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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