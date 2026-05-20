Merkezî Sınav Koordinasyon Kurulu, Lgs'ye Hazırlık Çalışmalarını Değerlendirdi

(ANKARA) - Merkezi Sınav Koordinasyon Kurulu, 13 Haziran 2026 tarihinde yapılacak LGS'ye yönelik hazırlıkları değerlendirmek üzere toplandı. Toplantıda, sınav süreçlerinin koordinasyonu, güvenliği ve sınav evraklarının sevkiyatı ele alındı.

Merkezi Sınav Koordinasyon Kurulu, Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) hazırlık kapsamında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci başkanlığında toplandı. Toplantıya, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Erdal Kılınç, Jandarma Genel Komutanlığı Tümgeneral Murat Bulut, Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Jandarma Genel Komutanlığı Daire Başkanı Albay Okan Kibar ve ilgili birim yöneticileri katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan '2026 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav' kapsamında sınav süreçlerinin koordinasyonu, güvenliği ve sınav evraklarının sevkiyatına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu."

