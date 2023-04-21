Leylekler Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yuvalarına döndü

SAMSUN'un Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki 'Leylek Ormanı', baharın gelmesiyle canlandı. Kış döneminde deforme olan yuvalarını gagalarında taşıdıkları dal parçalarıyla onaran leylekler, kuluçkaya yatıp yeni yavruları için hazırlanıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası, Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip. 358 kuş türüne ev sahipliği yapan delta baharla canlandı. Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yaklaşık 1000 leylek bulunuyor. Özelikle Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi'nde, leylek yuvalarının yoğun olduğu ve 'Leylek Ormanı' olarak adlandırılan bölgede mart ayı itibarıyla yuvalar hareketlenmeye başladı. 60 yuvanın olduğu alan ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kış ayında deforme olan yuvalarını gagalarında taşıdıkları dal parçaları ve otlarla onaran leylekler ailelerine katılacak yeni üyeler için yuvalarını hazırlıyor.