Malatya'da leylekler yuvalarına döndü

Kale ilçesinde, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte baharın müjdecisi leylekler yuvalarına döndü.

Yıllardır mesken tuttukları Kale ilçesindeki elektrik direklerine yaptıkları yuvalarına dönen leyleklerin, kayısı çiçekleri arasındaki görüntüleri hayran bıraktı.

Bağlıca Mahallesinde ikamet eden Suat Öztop, leyleklerin ilçenin simgesi haline geldiğini ifade etti.

Öztop, her yıl bahar aylarında ilçeye gelen leyleklerin hem doğaya renk kattığını hem de zararlı hayvanlarla mücadelede tarım arazilerine fayda sağladıklarını belirterek, leyleklerin gelişinin baharın en güzel işaretlerinde biri olduğunu söyledi.