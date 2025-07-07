Leylekler Çankırı'da Buğday Tarlalarında Besleniyor

Leylekler Çankırı'da Buğday Tarlalarında Besleniyor
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Kışı Afrika'da geçiren leylekler, Çankırı'ya göç edip buğday tarlalarındaki böcekler ve dökülen buğday taneleriyle besleniyor. Çiftçi Lütfü Bektaş, hasat ettikleri buğdaylarla leyleklerin de faydalandığını söyledi.

İlkbaharda Çankırı'ya göç eden leylekler, hasat edilen buğday tarlalarında böceklerin yanı sıra biçerdöverden dökülen buğday daneleriyle besleniyor.

Kışı Afrika kıtasında geçirdikten sonra havaların ısınmaya başladığı mart ayında bölgeye gelen leylekler, evlerin çatılarının yanı sıra elektrik ve telefon direklerinde geçirdikleri kuluçka döneminin ardından yumurtadan çıkan yavrularının iyi beslenmesi için yiyecek arayışına çıkıyor.

Hasat çalışması devam eden buğday tarlalarına inen leylekler, böceklerin yanı sıra biçerdöverden dökülen buğday daneleriyle besleniyor.

İl merkezine bağlı Çivi Köyü Dede Mahallesi'nde çiftçilik yapan Lütfü Bektaş, buğday hasadına başladıklarını belirterek, "Hasat ettiğimiz buğdaylardan kurt, kuş, leylekler de faydalanıyor. Hepsinin rızkını Allah veriyor. Bizden artanları da onlar yiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Oruç Emre Gümüş - Güncel
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