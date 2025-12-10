Oyuncu Levent Özdilek'in acı günü (2)
Ünlü oyuncu Levent Özdilek'in hayatını kaybeden annesi Gülseren Güç, Tarsus'ta düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Oyuncu Levent Özdilek'in İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Gülseren Güç'ün cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine getirildi. Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Gülseren Güz, aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazede oldukça üzgün görünen Özdilek, defnin ardından taziyeleri kabul etti.
