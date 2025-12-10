Oyuncu Levent Özdilek'in annesinin cenazesi Mersin'de defnedildi
Ünlü oyuncu Levent Özdilek'in 92 yaşında vefat eden annesi Gülseren Güç'ün cenazesi, memleketi Tarsus'ta toprağa verildi. Tarsus Şehir Mezarlığı'ndaki törene ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Oyuncu Levent Özdilek'in 92 yaşında hayatını kaybeden annesi Gülseren Güç'ün cenazesi, Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.
Rahatsızlığı nedeniyle dün İstanbul'da hayatını kaybeden Güç'ün cenazesi, memleketi Tarsus'a gönderildi.
Güç için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Güç'ün oğlu Levent Özdilek'in yanı sıra ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Güç'ün naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından toprağa verildi.
