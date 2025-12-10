Haberler

Oyuncu Levent Özdilek'in annesinin cenazesi Mersin'de defnedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncu Levent Özdilek'in 92 yaşında vefat eden annesi Gülseren Güç'ün cenazesi, memleketi Tarsus'ta toprağa verildi. Tarsus Şehir Mezarlığı'ndaki törene ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Oyuncu Levent Özdilek'in 92 yaşında hayatını kaybeden annesi Gülseren Güç'ün cenazesi, Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle dün İstanbul'da hayatını kaybeden Güç'ün cenazesi, memleketi Tarsus'a gönderildi.

Güç için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Güç'ün oğlu Levent Özdilek'in yanı sıra ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Güç'ün naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz - Güncel
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu

Elon Musk'tan olay Trump itirafı: "Bununla uğraşmak yerine ...
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Bakan Fidan: Suriye'nin tekrar kaos alanı olmasına müsamaha göstermeyiz

Komşu ülkeyle ilgili çıkışı çarpıcı: Buna asla müsamaha göstermeyiz
Netflix yıldızı ölümlü kazada suçunu kabul etti, Supacell'in yeni sezonunda olmayacak

Netflix yıldızı ölümlü kazayı itiraf etti: Kadrodan çıkarıldı
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti

Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti: Ötersen...
Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu! Tablo iç açıcı değil

Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu
title