LEVELUP, Kotler Awards'ta "Yılın En İyi Dijital Pazarlama Ajansı" Seçildi

LEVELUP; müşteri odaklı stratejileri, yaratıcı iletişim fikirleri, fonksiyonel yazılım çözümleri ve entegre hizmet modeli ile öne çıkarak jüri tarafından yılın en başarılı ajansı seçildi. Ajansın performans pazarlaması, sosyal medya, kreatif tasarım ve yazılım ekiplerinin bütüncül çalışması, bu başarıya giden yolda en önemli faktör olarak değerlendirildi.

LEVELUP CEO'su Onur Yılmaz, ödülle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kotler Awards, pazarlama sektöründe en yüksek kalite standartlarını temsil ediyor. Bu ödül, sadece bizim değil, birlikte çalıştığımız tüm markaların başarısıdır. LEVELUP olarak hedefimiz, dijital dünyada fark yaratmak isteyen her markaya güvenilir bir yol arkadaşı olmak. Bu ödül, doğru yolda olduğumuzun en güçlü göstergesi."

Sektörde Öncü Rol

LEVELUP, kuruluşundan bu yana yenilikçi vizyonu ve sonuç odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Ajans; sosyal medya yönetiminden performans reklamcılığına, kreatif projelerden yazılım tabanlı çözümlere kadar tüm dijital ihtiyaçları tek çatı altında sunarak Türkiye'nin önde gelen markalarının büyümesine katkı sağlıyor.

Kotler Awards Türkiye tarafından verilen bu ödül, LEVELUP'ın yalnızca bugünkü başarısının değil, aynı zamanda dijital pazarlama sektöründeki liderlik vizyonunun da teyidi niteliğinde.

Kotler Awards Türkiye Hakkında

Kotler Awards, pazarlamanın duayeni Dr. Philip Kotler'in vizyonundan ilham alarak dünya çapında düzenlenen prestijli bir ödül programıdır. Türkiye'de ise pazarlama alanında fark yaratan kurumları, markaları ve profesyonelleri onurlandırmak amacıyla organize edilmektedir. Yenilikçilik, stratejik vizyon, yaratıcılık ve müşteri odaklılık kriterleri üzerinden değerlendirilen ödüller, pazarlama sektöründe en yüksek başarı standardını temsil etmektedir. Web site https://kotlerimpactturkiye.org/

LEVELUP Hakkında

Türkiye'nin önde gelen dijital pazarlama ajanslarından LEVELUP, 23 yıllık sektör deneyimiyle markalara uçtan uca dijital çözümler sunmaktadır. Performans odaklı reklamcılıktan sosyal medya yönetimine, kreatif tasarımdan yazılım geliştirmeye kadar geniş bir yelpazede hizmet veren LEVELUP; müşteri odaklı stratejileri, yenilikçi yaklaşımı ve disiplinler arası entegre ekip yapısıyla fark yaratmaktadır. Ajansın vizyonu, markalara yalnızca hizmet sunmak değil, aynı zamanda dijital dünyada güvenilir bir yol arkadaşı olarak sürdürülebilir büyümelerine rehberlik etmektir. Web site

https://levelupagency.com.tr/