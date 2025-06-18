Levanten Romano Ailesinin Tarihsel Fotoğraf Arşivi Erişime Açıldı

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İzmirli Levanten Romano ailesinin gündelik yaşamına ve sosyal tarihine dair önemli kesitler sunan fotoğraf arşivi, Salt Araştırma platformunda çevrim içi olarak erişime açıldı. Koleksiyon, 1950'lerden 1980'lere kadar olan dönemdeki yaşam ve deniz acentelerinin faaliyetlerine ışık tutuyor.

İzmirli Levanten Romano ailesinin gündelik yaşam ve sosyal tarihe ışık tutan fotoğraf arşivi, Salt Araştırma'da çevrim içi erişime açıldı.

Fernando Romano'nun İzmir ve İstanbul'un yanı sıra Fransa, İsviçre ve Yunanistan'a yaptığı seyahatlerde çektiği fotoğraflardan oluşan koleksiyon, 1950'lerden 1980'lere Levanten bir ailenin yaşamından kesitler ile dönemin deniz acentelerinin faaliyetlerine ilişkin ipuçları sunuyor.

İzmir Karşıyaka'da 1923'te doğan Fernando Romano, İzmir Saint Joseph Lisesi ve Fransa'daki üniversite eğitiminin ardından mezunu olduğu okulda öğretmenlik yaptı.

Romano, kısa bir süre babasının deniz taşımacılığı şirketinde de çalıştı. Daha sonra Alex Dabcovitch'in şirketinin İzmir acentesinde çalışmaya başlayan Romano, 1964'e kadar İzmir Deniz Nakliyecileri Derneğinin genel sekreterliğini üstlendi.

1964'te İstanbul'a taşınan Romano, Galata Rıhtımı'nda bulunan Dabkoviç Deniz Acenteliği Nakliyat Şirketi'nde görev yaptı.

Fernando Romano, 1982'de Besi–Dabcovich–Makzume ortaklığıyla kurulan Deniz Kontuarı Ltd. Şti. yöneticiliğini üstlenmek üzere ailesiyle İzmir'e döndü.

2011'de vefat eden Romano'nun 30 seneyi kapsayan koleksiyonuna "archives.saltresearch.org" üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
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