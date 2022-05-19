Letonyalıların Türkiye'de Vizesiz Kalış Süresi 30 Günden 90 Güne Uzatıldı - Haberler

Letonya vatandaşlarının Türkiye seyahatlerinde 30 gün olan vizesiz kalış süresi 90 güne çıkarıldı.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verilen karar Resmi Gazete'de bugün yayınlandı. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararına göre; Letonya Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde, 6 aylık bir dönemde toplam 30 gün olan vizesiz kalış süresi, her 180 gün içinde 90 güne uzatıldı.