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Letonya'da Etkili Olan Fırtına Nedeniyle Binlerce Hane Elektriksiz Kaldı

Letonya'da Etkili Olan Fırtına Nedeniyle Binlerce Hane Elektriksiz Kaldı
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Letonya'nın doğu ve güneydoğusunda etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle elektrik hatları hasar gördü, ağaçlar devrildi ve yaklaşık 9.300 hane elektriksiz kaldı. Onarım çalışmaları sürerken, fırtına uyarıları devam ediyor.

RİGA, 13 Temmuz (Xinhua) -- Letonya'nın doğu ve güneydoğu kesimlerini etkisi altına alan şiddetli fırtına nedeniyle elektrik şebekesi hasar gördü, ağaçlar devrildi ve binlerce hane elektriksiz kaldı.

LETA haber ajansının bildirdiğine göre, pazar günü yerel saatle 14.00 sularında Rezekne, Preili ve Ludza belediyelerinde yaklaşık 9.300 haneye elektrik verilemedi. Onarım ekipleri ilerleyen saatlerde de çalışmalarını sürdürürken, elektrik dağıtım işletmecisi Sadales Tikls'in yaklaşık 2.400 abonesi elektriksiz kalmaya devam etti.

Sadales Tikls, kesintilerin elektrik hatlarının üzerine devrilen ağaçlar ve yıldırımlardan kaynaklandığını açıkladı. Yoğun mesai düzenine geçtiklerini belirten şirket, akıllı şebeke sistemi sayesinde hasarlı altyapı onarımından önce alternatif enerji hatları üzerinden elektrik sağlanabildiğini bildirdi.

Fırtına, karayollarında da aksamalara neden oldu. Letonya İtfaiye ve Kurtarma Servisi, devrilen ağaçların trafiği engellediğine dair onlarca ihbar aldığını duyurdu.

Letonya'nın güneydoğusunun bazı kesimlerinde fırtına, sağanak yağış ve ani şiddetli rüzgar uyarılarının pazar gecesine kadar geçerliliğini koruyacağı bildirildi. Sadales Tikls, fırtınaların bölge genelinde etkisini sürdürmesi nedeniyle elektrik arzındaki durumun değişken olabileceği uyarısında bulunarak, daha geniş çaplı ve karmaşık hasarların onarımının uzayabileceğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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