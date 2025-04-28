Letonya'da Büyük Temizlik Günü Etkinliği Düzenlendi

RİGA, 28 Nisan (Xinhua) -- Letonya'nın başkenti Riga'daki Jugla Gölü'nde cumartesi günü düzenlenen Büyük Temizlik Günü adlı çevre temizliği etkinliğine çok sayıda kişi katıldı.

Letonya'daki bu büyük çevre gönüllülüğü hareketi, ülkenin dört bir yanındaki insanları her bahar doğayı temizlemek, kamusal alanları güzelleştirmek ve sürdürülebilir uygulamalara teşvik etmek için bir araya getirmeyi amaçlıyor.

İlk kez 2008 yılında düzenlenen etkinlikte katılımcılar genellikle ormanlardan, nehir kenarlarından, plajlardan, parklardan ve diğer kamusal alanlardan çöpleri temizliyor. Katılımcıların diğer faaliyetleri arasında ağaç dikmek, bahçe düzenlemek, kültürel alanları restore etmek ve kamu tesislerini boyamak veya onarmak da yer alıyor.