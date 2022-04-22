Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Kosova'da

Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Kosova'nın başkenti Priştine'deki temasları kapsamında mevkidaşı Vyosa Osmani ile bir araya geldi. Levits, Cumhurbaşkanı Osmani tarafından askeri törenle karşılandı. Başa baş görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçen cumhurbaşkanları ortak basın toplantısı düzenledi.