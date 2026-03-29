Haberler

Rusya: Leningrad bölgesinde Ukrayna'ya ait 36 İHA'yı etkisiz hale getirdik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Leningrad Bölge Valisi, Ukrayna ordusuna ait 36 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Saldırı sonucunda Ust-Luga Limanı hasar gördü.

Rusya'nın Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, bölgede 36 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Drozdenko, Rusya'da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulamasından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun Leningrad bölgesine yönelik İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu bölgedeki Ust-Luga Limanı'nın hasar gördüğünü kaydeden Drozdenko, "Toplam 36 İHA vuruldu." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da geceden bu yana Ukrayna'ya ait 230 İHA'nın, hava savunma sistemlerince Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz üzerinde imha edildiği belirtildi.

Başta Moskova ve St. Petersburg kentleri olmak üzere, ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiği, bazı uçuşların ertelendiği ve iptal edildiği bildirildi.

Leningrad bölgesinin savaşın başlangıcından bu yana hafta içinde en yoğun İHA saldırısına maruz kaldığı, bölgede bu hafta 200'den fazla İHA'nın vurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

