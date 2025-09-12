Lenfoma Farkındalığı İçin Bisiklet Turu

Lösemili Hastalar Derneği (LÖSEMA) üyeleri, lenf kanserine (lenfoma) dikkati çekmek amacıyla Atatürk Orman Çiftliği'nden (AOÇ) Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kadar bisiklet sürdü.

15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen "Lenfoma için pedalla" etkinliğinde katılımcılar, AOÇ Gazi Park'ta bir araya geldi.

LÖSEMA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, konuşmasında, yaklaşık 14 yıldır lenfoma hakkında bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Lenfomanın önlenebilir bir hastalık olduğuna ve hareketli bir yaşamın önemine vurgu yapan Altuntaş, şunları kaydetti:

"Lenfoma erken teşhis edilebilir. Erken teşhis ve erken evre hastalıkta bazı lenfoma türlerinde yüzde 95'lere kadar varan başarı oranı mümkün. Bu nedenle eğer açıklanamayan ateşiniz, açıklanamayan kilo kaybınız, açıklanamayan gece terlemeniz varsa veya vücudunuzun herhangi bir yerinde kitle, beze ele geliyorsa lütfen doktorunuza, en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Lenfoma erken evrede tespit edilebilirse yüzde 95'lere kadar varan başarı oranlarına sahip. Bir kanser hastalığı için çok mükemmel bir orandan bahsediyoruz. Bu nedenle lütfen ama lütfen erken teşhis konusunda duyarlı olun. Erken teşhis hayat kurtarıyor."

LÖSEMA üyeleri, daha sonra, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine kadar bisiklet sürdü.