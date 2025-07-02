Leman Dergisi Hakkında Soruşturma Başlatıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan Leman dergisi ve bağlantılı şirketler hakkında mali suçlar soruşturması başlattı. Söz konusu karikatürün halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesi nedeniyle Türk Ceza Kanunu gereğince işlem başlatıldığı açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan Leman dergisiyle bağlantılı olduğu belirlenen şirket ve yetkilileri hakkında mali suçlar soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Leman dergisince 26 Haziran'da yayımlanan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilen görsellerinin bulunduğu çizimin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu oluşturabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Buna ilişkin Türk Ceza Kanununun "216/1 maddesi" gereğince soruşturma işlemleri başlatıldığı aktırılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen soruşturma sırasında, şüpheliler Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okcu, Doğan Pehlevan, Mehmet Tunçay Akgün, Zafer Aknar ile Yayımcı LM Basın Yayın Limited Şirketi tüzel kişisi ile şirketin yetkilisi Mehmet Çağçağ ve LM Basın Yayın Limited Şirketi ile bağlantılı olduğu değerlendirilen LMK Entartainment Company (Leman Kültür) isimli şirketin yetkilisi Kemal Şentürk'ün yurt içi veya yurt dışından ya da yabancı kuruluşlardan menfur eylemin gerçekleştirilmesine yönelik mali destek alıp almadıklarının tespit edilmesi ve bu suretle ortaya çıkacak sonuçların mevcut soruşturmaya yön vereceği değerlendirildiğinden adı geçen şirketler ve şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca mali soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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