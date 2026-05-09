Yunanistan sularında bulunan insansız deniz aracındaki patlayıcılar etkisiz hale getirildi

Yunanistan'ın Lefkada Adası açıklarında balıkçıların bulduğu insansız deniz aracında (İDA) tespit edilen patlayıcıların etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, balıkçıların dün Lefkada Adası sularında bulup yetkililere haber verdiği İDA'nın patlayıcı madde yüklü olduğu tespit edildi.

Adada bir limana çekilen 6 metre uzunluğundaki İDA'nın üzerinde 100 kilo patlayıcı madde yüklü bir varil bulundu.

Patlayıcı maddeler Ada'nın Astakos sahili açıklarında kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirildi.

Uzmanlara göre, yüksek çözünürlüklü kamera, GPS ve batarya donanımına sahip olan İDA alçak yapısı ve siyah rengi ile gece fark edilmeme özelliğine sahip.

Önündeki üç sensörden ikisinin kırık olması nedeniyle GPS bağlantısının koptuğu ve yanlışlıkla İyon Denizi'ndeki Lefkada açıklarına geldiği tahmin ediliyor.

Yetkililer İDA'nın hangi ülkeye ait olduğunu ve bölgeye nasıl geldiğini araştırıyor.