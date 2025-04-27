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Lee Jae-myung, Demokratik Parti'nin Adayı Olarak Seçimlere Katılacak

Lee Jae-myung, Demokratik Parti'nin Adayı Olarak Seçimlere Katılacak
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Güney Kore'de ana muhalefet partisi Demokratik Parti'den istifa eden Lee Jae-myung, 3 Haziran'daki devlet başkanlığı seçimlerinde partinin adayı oldu. 9 Nisan'da liderlikten ayrılan Lee, yapılan oylamada oyların yüzde 90'ını alarak adaylık için belirgin bir destek kazandı.

Güney Kore'de lideri olduğu ana muhalefetteki Demokratik Partiden (DP) istifa eden Lee Jae-myung, 3 Haziran'daki devlet başkanlığı seçimlerinde DP'nin adayı olarak yarışacak.

Yonhap'ın haberine göre, DP, 3 Haziran'daki devlet başkanlığı seçiminde partinin devlet başkanı adayını belirlemek için oylama yaptı.

Parti liderliğinden 9 Nisan'da istifa eden Lee, oyların yaklaşık yüzde 90'ını alarak DP'nin devlet başkanı adayı oldu.

2022'deki başkanlık seçimlerinde dönemin Halkın Gücü Partisi (PPP) adayı Yoon Suk-yeol yüzde 48,5 ve Lee yüzde 47,8 oy elde etmişti.

Lee'nin parti lideri olarak girdiği Nisan 2024 parlamento seçimlerinde ise DP, yüzde 51,5'lik oyla ilk sırada yer almıştı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un azledilmesinin ardından yeni devlet başkanını belirleyecek seçimlerin 3 Haziran'da yapılacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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