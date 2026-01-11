Filistinli kardeşler grubu Le Trio Joubran, İstanbul'da konser verdi

Filistinli Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerin oluşturduğu Le Trio Joubran, Haliç Kongre Merkezi'nde konser verdi.

Konserde konuşan Samir Joubran, "Bizler Filistin'den, savaşabileceğimiz tek silah olan enstrümanlarımızla geldik. Ancak bu silah öldürmez. Bu silah, insanları hayatta tutar. Biri toprağımızı, ağaçlarımızı alabileceğini, herhangi birini katledebileceğini düşünebilir. Fakat bence kültür, işgalden ve hatta ölümden bile daha güçlü kalabilir." dedi.

Yeni yılın ilk konserine İstanbul'dan başladıklarını söyleyen Samir Joubran, "Umarım bizim birer kurban olduğumuzu düşünmeden konserimizden keyif alırsınız. Çünkü biz kurban olmak istemiyoruz. Kahraman olmak da istemiyoruz. Bizler sadece haklarımız için, Filistin için savaşan normal insanlar olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konser, grupta ut ile geleneksel Filistin müziklerini yorumladı. Ayrıca grup, daha önce birlikte sahne aldığı Filistinli şair Mahmud Derviş'in şiirleri eşliğinde sevilen eserlerini seslendirdi.

Le Trio Joubran, besteci Ertuğrul Polat'ın "Berivan" türküsüne getirdikleri özgün yorumu da konserde dinleyicilerin beğenisine sundu.

Dört kuşaktır aileden ut geleneğini sürdüren Joubran kardeşler, İstanbul'un ardından Türkiye turnesi kapsamında Bursa, Gaziantep, Ankara ve Konya'da sahne alacak.

Grup, 13 Ocak'ta Bursa'da Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde, 9 Mart'ta Gaziantep'te Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 10 Mart'ta Ankara CSO Ada Ankara'da, 11 Mart'ta ise Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde sevenleriyle bir araya gelecek.