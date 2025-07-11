Lazkiye'deki Orman Yangınları 8 Gün Geçmesine Rağmen Sürüyor
Suriye'nin Lazkiye kentinde devam eden orman yangınları 1.900 aileyi doğrudan etkiledi. Birleşmiş Milletler, binlerce kişinin de yangın riski altında olduğunu açıkladı.
LAZKİYE, 11 Temmuz (Xinhua) -- Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye kentinde orman yangınları 8 gündür devam ediyor.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi çarşamba günü yaptığı açıklamada yangından yaklaşık 1.900 ailenin doğrudan etkilendiğini, binlerce kişinin ise risk altında olduğunu bildirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel