Lazkiye'deki Orman Yangınları 8 Gün Geçmesine Rağmen Sürüyor

LAZKİYE, 11 Temmuz (Xinhua) -- Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye kentinde orman yangınları 8 gündür devam ediyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi çarşamba günü yaptığı açıklamada yangından yaklaşık 1.900 ailenin doğrudan etkilendiğini, binlerce kişinin ise risk altında olduğunu bildirdi.