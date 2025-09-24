Haberler

Lazkiye'deki Orman Yangınları 4 Gündür Devam Ediyor, 1 Sivil Savunma Görevlisi Hayatını Kaybetti

Suriye'nin Lazkiye ilinin kırsal kesiminde 4 gündür süren orman yangınları, sarp araziler ve mayınlar nedeniyle söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Yangınlarda yaklaşık 5 bin hektar arazi zarar gördü.

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ilinin kırsal kesiminde başlayan orman yangınları 4 gündür devam ederken, 1 sivil savunma görevlisi yaşamını yitirdi.

Afet Bakanlığına bağlı sivil savunma ekiplerinin Lazkiye Müdürü Abdülkafi Keyyal, Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı ve Kürtdağı bölgelerinde itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Keyyal, 4 gündür süren orman yangınlarının yayıldığını belirten Keyyal, sarp araziler ve patlamamış mayınların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını söyledi.

Zorik, Sefkün ve Deyr Hanna köylerinde yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Keyyal, bazı noktalarda yangınların kontrol altına alındığını belirtti.

Keyyal, ilk belirlemelere göre yangınlarda yaklaşık 5 bin hektar arazi ve ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade etti.

Sivil Savunmadan yapılan yazılı açıklamada, Lazkiye kırsalında yangınlara müdahale sırasında bir görevlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
