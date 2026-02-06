Haberler

Sergey Lavrov: "Yeni Start Sonrası Boşluk Oluştu, Her Senaryoya Hazırız"

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile Rusya arasındaki nükleer Yeni START anlaşmasının sona ermesinin ardından stratejik bir boşluk oluştuğunu belirtti ve Moskova'nın her türlü gelişmeye hazırlıklı olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile Rusya arasındaki nükleer Yeni START anlaşmasının süresinin dolmasının ardından "stratejik bir boşluk oluştuğunu" belirtti. Lavrov, Moskova'nın ortaya çıkabilecek "her türlü gelişmeye hazırlıklı olduğu" mesajını verdi.

Moskova'da AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile görüşmesinin ardından konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yeni START anlaşmasının süresinin sona ermesi ve mevcut gündemi değerlendirdi.

Lavrov, "Bildiğiniz gibi Yeni START dün sona erdi ve böyle bir boşluk oluştu. Bakanlığımızın özel açıklamasında tutumumuz ayrıntılı olarak ortaya konuldu. Prensip olarak Rusya, bu konuda olası her türlü senaryoya hazırdır" dedi.

"ABD'nin adımını bekliyoruz"

Moskova'nın halen bu konuda diyalogdan yana olduğunu vurgulayan Lavrov, Washington'dan yanıt beklediklerini belirtti. Lavrov, "ABD'nin karşılıklı adıma ne kadar hazır olduğunu görmeyi beklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Uzatma teklifi yanıtsız kaldı

Moskova, sona ermeden önce anlaşmanın geçerliliğinin bir yıl daha uzatılmasını önermiş ancak Washington'dan bu girişime resmi bir yanıt alamadıklarını belirtmişti. Kremlin, Çin'in sürece dahil edilmesi konusunda ise "kararın Pekin'e ait olduğunu ve Çin'in yapacağı her türlü seçime saygı duyacaklarını" kaydetmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
