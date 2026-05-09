Lavrov, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile Hürmüz Boğazı'ndaki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Hürmüz Boğazı ile ilgili görüşme yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Lavrov, Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Taraflar, Birleşmiş Milletler'deki görüşmeler de dahil Hürmüz Boğazı çevresindeki durumu ele aldı.

Moskova'nın, İran ve ABD arasında devam eden müzakere çabalarına destek verilmesinden yana olduğu belirtilen görüşmede, hem İran'da hem de komşu Arap ülkelerinde çatışmaların yeniden başlamasıyla istikrara yönelik beklentilerin tehlikeye atılacağı ve bunun Moskova tarafından kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Görüşmede, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözüm bulmak için tüm tarafların yaklaşımlarını uyumlu hale getirmek amacıyla temas halinde kalma konusunda anlaşıldı.

Al Nahyan, Lavrov'u yaklaşan 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle tebrik ederken, bakanlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra BM Şartı temelinde kurulan çok taraflı sistemin güçlendirilmesi gerektiği konusunda görüş paylaştı.

Görüşmede, ikili ilişkilerdeki çeşitli konular ve yaklaşan temasların tarihlerine ilişkin de istişarelerde bulunuldu.