Rusya: Çıkarlar dengesi üzerinde uzlaşma yolu, Orta Doğu'nun çıkarına

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çıkarların dengesi üzerinde uzlaşma yolunun Orta Doğu bölgesinin çıkarına olacağını söyledi.

Lavrov, başkent Moskova'da Gorçakov Kamu Diplomasisi Vakfının düzenlediği toplantıda konuştu.

ABD ile İsrail'in şubat sonundan bu yana İran'a yönelik şiddetli saldırılar düzenlemeye devam ettiğine dikkati çeken Lavrov, "Bu durum, yalnızca Basra Körfezi bölgesi ve Orta Doğu için değil, küresel ticaret, küresel enerji güvenliği, uluslararası ulaşım ve iş iletişimi için de istikrarsızlaştırma riski oluşturuyor, ki bu zaten gerçekleşiyor." dedi.

Lavrov, ABD ile İsrail'in İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılar düzenlediğini ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) buna gerekli tepkiyi göstermediğini söyledi.

Bakan Lavrov, ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırganlığı sonucunda Basra Körfezi ülkelerinin zarar gördüğünü belirtti.

Rusya'nın daha önce Basra Körfezi bölgesinde güvenlik konseptiyle ilgili inisiyatifte bulunduğunu anımsatan Lavrov, bunun Arap ülkeleri ile İran arasında etkileşimi öngördüğünü kaydetti.

Lavrov, "Herhangi bir ülkeye, özellikle de İran'a dışarıdan baskı kurma ve güç kullanma girişimleri yerine, müzakere, birleşme ve çıkarlar dengesi üzerinde uzlaşma yolunun, bölgenin çıkarına olacağından eminiz." diye konuştu.

Benzer yaklaşımı Çin'in de sergilediğini dile getiren Lavrov, Türk ortaklarının bu konuda arabuluculuk girişimlerine dahil olmaya hazır olduğunu söyleyerek "Tüm bu konuları istişare ediyoruz." ifadesini kullandı.

Filistin meselesinin çözümü, BM kararlarından uzaklaştırılıyor

Lavrov, Filistin meselesiyle ilgili ise şunları kaydetti:

"Bu mesele, arka plana itiliyor, sorunun çözümü de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul kararlarından uzaklaştırılıyor. Bu, adil değil. Arap ve Müslüman dostlarımızla birlikte BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda adaletin sağlanması için gayret edeceğiz."

Batı'nın Rusya'ya karşı izlediği siyasetinde herhangi bir değişiklik olmadığına işaret eden Lavrov, bunun için Ukrayna'nın askeri altyapısını kullandığını söyledi.

Lavrov, ABD'nin Küba'ya yönelik baskısını artırdığını belirterek Küba ile dayanışma içerisinde olduklarını dile getirdi.